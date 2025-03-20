В работу новосибирского метро планируют встроить технологии ИИ

Об этом договорились руководство подземки и НГУ, подписав соглашение о сотрудничестве.

Руководство новосибирского метрополитена и Новосибирский государственный университет (НГУ) заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работу подземки. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Мы планируем переход на составы, состоящие из пяти вагонов, и рассматриваем возможность внедрения беспилотного управления поездами метрополитена в перспективе. На данном этапе искусственный интеллект станет крайне востребованным", — цитирует пресс-служба НГУ начальника МУП "Новосибирский метрополитен" Аркадия Чмыхайло.

Кроме того, планируется повышение уровня безопасности в метро. Например, рассматривается возможность оснащения эскалаторов интеллектуальными системами, способными автоматически останавливать движение в случае падения человека. Также планируется интегрировать в систему видеонаблюдения специальные программы для оценки пассажиропотока в часы пик.

В решении этих задач могут помочь ресурсы НГУ.

Следующим шагом после подписания соглашения станет составление технического задания для сотрудников Центра искусственного интеллекта НГУ.

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