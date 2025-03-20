Жительница Новосибирска лишилась авто за 1 млн рублей после поездки в суд

Сибирячка приехала на прием к судебному приставу-исполнителю.

У 33-летней жительницы Новосибирска имелась задолженность перед банком в размере 1 миллиона 22 тысяч рублей. Узнав о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, она решила обратиться к судебному приставу-исполнителю для получения подробной информации. Незадолго до этого сотрудник органов принудительного исполнения получил сведения о том, что в собственности должницы находится автомобиль Kia Rio.

Во время приема женщина подтвердила наличие у нее автомобиля и предоставила ключи. Неподалеку от здания отдела действительно был припаркован указанный автомобиль. Судебный пристав-исполнитель вызвал эвакуатор, на который было погружено транспортное средство. Должница заявила о намерении урегулировать вопрос непосредственно с представителем банка.

В случае, если в установленный срок долг не будет погашен в полном объеме, арестованное имущество будет передано в специализированную организацию для последующей реализации. Полученные от продажи средства будут направлены на погашение задолженности, а оставшаяся сумма (при наличии) будет возвращена должнице.

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