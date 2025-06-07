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общество

Озвучен тренерский штаб ХК «Сибири» на сезон 2025/2026 годов

Фото: ХК "Сибирь"

К команде присоединился опытный специалист Альберт Лещёв, который займет позицию ассистента главного тренера.

Хоккейный клуб «Сибирь» начнет сезон 2025/2026 в следующем составе:

Главный тренер – Вадим Епанчинцев;
Ассистент главного тренера – Ярослав Люзенков;
Ассистент главного тренера – Альберт Лещёв;
Тренер вратарей – Егор Подомацкий;
Тренер по физической подготовке – Алексей Войтюк;
Видеотренер – Игнат Савенок;
Видеотренер – Никита Капкайкин.

Фото Озвучен тренерский штаб ХК «Сибири» на сезон 2025/2026 годов 2

К команде присоединился новый опытный тренер Альберт Лещёв, который займёт должность помощника главного тренера.

Игровая карьера: между 1989 и 2010 годом представляет такие клубы, как «Молот», ЦСКА, «Русские пингвины», «Химик», «Атлант» и СКА. Является обладателем Кубка Шпенглера 1991 года. В 2006 году с национальной командой России завоевал Кубок Карьяла и Кубок Первого канала.

Тренерская карьера: работал с различными командами ЦСКА, входил в тренерский состав «Красной Армии», «Звезды-ВДВ» и ЦСКА. В декабре 2019 года стал частью системы СКА, заняв должность главного тренера команды «СКА-1946», а позже стал главным тренером. С 2021 года находился в тренерском штабе СКА.

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Дарья Лапина
Журналист

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