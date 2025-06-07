Озвучен тренерский штаб ХК «Сибири» на сезон 2025/2026 годов

К команде присоединился опытный специалист Альберт Лещёв, который займет позицию ассистента главного тренера.

Хоккейный клуб «Сибирь» начнет сезон 2025/2026 в следующем составе:



Главный тренер – Вадим Епанчинцев;

Ассистент главного тренера – Ярослав Люзенков;

Ассистент главного тренера – Альберт Лещёв;

Тренер вратарей – Егор Подомацкий;

Тренер по физической подготовке – Алексей Войтюк;

Видеотренер – Игнат Савенок;

Видеотренер – Никита Капкайкин.





К команде присоединился новый опытный тренер Альберт Лещёв, который займёт должность помощника главного тренера.



Игровая карьера: между 1989 и 2010 годом представляет такие клубы, как «Молот», ЦСКА, «Русские пингвины», «Химик», «Атлант» и СКА. Является обладателем Кубка Шпенглера 1991 года. В 2006 году с национальной командой России завоевал Кубок Карьяла и Кубок Первого канала.



Тренерская карьера: работал с различными командами ЦСКА, входил в тренерский состав «Красной Армии», «Звезды-ВДВ» и ЦСКА. В декабре 2019 года стал частью системы СКА, заняв должность главного тренера команды «СКА-1946», а позже стал главным тренером. С 2021 года находился в тренерском штабе СКА.