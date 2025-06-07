«Золотой век» коммерческой недвижимости Новосибирска закончился в далеком 2007 году

Первый кризис на рынке коммерческой недвижимости новосибирские аналитики задокументировали в 2008 году. Восстановление рынка началось в 2010-м.

Рынок офисной недвижимости в сибирских городах снова столкнулся с кризисом в 2014 году, и на этот раз он оказался более серьезным и затянулся почти на шесть лет. Об этом информирует infopro54.ru.



Согласно данным RID Analytics, наивысшие цены на коммерческие недвижимые объекты в Сибири традиционно наблюдаются в Новосибирске. Барнаул занимает третье место по стоимости офисных и производственно-складских помещений, а Томск — по торговым объектам.



На фоне этих изменений активнее стал развиваться рынок жилья: строительство квартир стало значительно более прибыльным, что вызвало серьезный разрыв в ценах между жилой и коммерческой недвижимостью.