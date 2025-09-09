Apple представит самый тонкий iPhone в истории: что ждать от презентации 9 сентября

Компания Apple готовится к одному из главных технологических ивентов года.
Уже завтра, 9 сентября, в Купертино представят новое поколение iPhone, которое, по прогнозам, станет самым значительным с точки зрения дизайна за последние годы. Помимо смартфонов, ожидается анонс обновленных Apple Watch и первых за три года новых AirPods Pro.
Где и когда смотреть
Традиционная сентябрьская презентация Apple начнется 9 сентября в 10:00 по времени Калифорнии (20:00 по московскому времени). Трансляция будет проводиться из штаб-квартиры компании в театре Стива Джобса. Посмотреть шоу в режиме онлайн можно будет на официальном сайте Apple, ее YouTube-канале, в приложении Apple TV и соцсетях.
Ожидается, что старт предзаказов на новинки состоится 12 сентября, а первые покупатели смогут получить устройства уже 19 сентября.
Главный герой: линейка iPhone 17
Аналитики и инсайдеры предрекают выход четырех моделей: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Ключевой новинкой станет модель Air, которая может стать самым тонким iPhone в истории с толщиной корпуса всего 5,5–6,5 мм.
Основные изменения затронут дизайн и материалы:
1. Отказ от титана: Модели Pro вернутся к алюминию, но в новом исполнении — комбинированная задняя панель (металл вверху и стекло внизу для беспроводной зарядки).
2. Новая камера: Камерный модуль в Pro-моделях увеличится и сменит форму на широкий прямоугольник, уходя от привычного квадратного острова.
3. Новые цвета: В палитре появятся медно-оранжевый и глубокий синий для Pro-линейки, а также зеленый и фиолетовый для базовой модели.
4. Больше экран: Диагональ обычного iPhone 17 вырастет с 6,1 до 6,3 дюйма.
Технические новшества
Производительность останется ключевым фокусом Apple:
iPhone 17 / 17 Air получат новый чип A18, ориентированный на работу с искусственным интеллектом Apple Intelligence и улучшенную энергоэффективность.
iPhone 17 Pro / Pro Max будут оснащены топовым процессором A19 Pro, который обеспечит поддержку полноценной трассировки лучей в играх и мощный прирост производительности для монтажа видео и обработки фото.
По слухам, во все модели может быть добавлена активная система охлаждения для борьбы с перегревом.
Что еще представят
Презентация не ограничится смартфонами. Apple готовит обновление для нескольких линеек аксессуаров:
Apple Watch Ultra 3: Увеличенный экран, новый чип, поддержка спутниковой связи и 5G Redcap.
Apple Watch Series 11: Сохранение дизайна, но с более ярким дисплеем и новыми ремешками.
Apple Watch SE: Бюджетная модель для детей и подростков с обновленным «железом».
AirPods Pro (3-го поколения): Первое обновление за три года. Ключевые новинки — датчик пульса, уменьшенный кейс и улучшенное сопряжение.
AirTag 2: Новая умная метка для поиска с более точным отслеживанием и обновленным чипом.
Таким образом, презентация Apple обещает быть одной из самых насыщенных за последние годы, с фокусом на революционный дизайн и мощный апгрейд искусственного интеллекта во всех устройствах.