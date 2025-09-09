82.76% -1.2
сегодня 09:00
общество

Четыре дня до выборов в Новосибирске: собачка из «Черного зеркала» против мигрантов

Фото прислано читателем Сиб.фм

По мере того, как выборы в горсовет Новосибирска и областное Заксобрание становятся ближе, политическая кампания продолжает набирать обороты. Следом за плакатами, билбордами и граффити в агитационную работу включились и скульптуры, пускай пока еще двухмерные. Вот такой пример агитации прислали сегодня читатели Сиб.фм.

Робот-собачка (которая кому-то может напомнить одного из «персонажей» сериала «Черное зеркало») в супергеройском плаще агитирует за «Новых людей» около станции метро «Березовая роща».

Слоган на этой скульптуре используется простой: «Нелегал, ты попал». На постаменте пояснено: речь идет о внедрении системы «Мигрант ID», обязательной для всех иностранцев, работающих на территории РФ.

Установка необычной скульптуры вызвала неоднозначную реакцию среди горожан. Одни считают, что это креативный и запоминающийся способ привлечь внимание к важной проблеме. Другие же высказывают опасения по поводу возможного разжигания межнациональной розни и излишней радикализации предвыборной риторики.

Сама по себе тема нелегальной миграции занимает ведущее место в агитации не только «Новых людей», но и других партий: кандидаты заявляют о необходимости усиления контроля за миграционными потоками и защиты интересов новосибирцев.

Напомним, Сиб.фм продолжает рубрику «ВЫБОРЫ-2025».

#выборы
Александр Борисов
журналист

