В Новосибирске малые tech-компании увеличили доходы втрое

В 2024 году совокупные доходы более 150 малых технологических компаний (МТК) Новосибирской области выросли с 8 до 27 миллиардов рублей.

Главными отраслями для большинства МТК являются производство, научные исследования, химия и электротехника. Компании Новосибирской области, благодаря гибкости, быстро выводят на рынок конкурентоспособную продукцию.

12 новосибирских стартапов получили льготное финансирование, а объём госзакупок у МТК составил 940 млн рублей, сообщило Минэкономразвития региона.

