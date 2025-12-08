Шоу на Льду в Новосибирске уже в январе 2026 года

С 5 по 9 января город погрузится в магию льда благодаря неделе ледовых шоу. В программе — два масштабных представления, которые продемонстрируют всю мощь и красоту российского фигурного катания.
«12 месяцев»: Окунитесь в нежную сказку, которую курирует легенда — Ирина Слуцкая. Эта постановка расскажет о вечных ценностях через изящество движений профессиональных фигуристов.
«Настоящий Щелкунчик»: Станьте свидетелем спортивной феерии 9 января! В этом шоу задействованы победители мировых первенств, а над его зрелищностью работали лучшие специалисты индустрии.
Неделя ледовых шоу — это ваш билет в мир высокого искусства и спорта. Успейте приобрести билеты на это незабываемое событие!
0+
