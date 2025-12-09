Что нельзя делать 10 декабря в день иконы Божией Матери «Знамение»

10 декабря православные верующие отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери «Знамение». В этот день в храмах по всей России пройдут торжественные богослужения, а верующие помолятся о здоровье, защите и мире.

История иконы уходит в 1170 год, когда она спасла Великий Новгород от вражеского войска: из глаз образа Божией Матери покатились слёзы, и захватчики лишились разума, нападая друг на друга. Сегодня к иконе приходят с просьбами о здоровье, защите от бедствий, примирении в семье и избавлении от злобы.

Чтобы не «заглушить» благодать праздника, в день иконы соблюдаются запреты: нельзя шить и вязать, заниматься тяжёлой работой, ссориться или рыбачить. Рекомендуется посещать храм, ставить свечи перед образом, молиться и прощать обиды.

Народные приметы 10 декабря гласят: если дым из трубы стелется по земле — ждите оттепели, красная заря на рассвете предвещает ветер и переменчивую погоду, а необычно громкое фырканье коров предвещает сильные морозы.