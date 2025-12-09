Новосибирцы планируют потратить на зимние покупки в среднем 19 тысяч рублей: что покупают и как выбирают

Новосибирцы планируют потратить на зимние покупки в среднем 19 тысяч рублей. Такие данные получили аналитики Авито Товары и Авито Реклама после опроса 10 тысяч россиян старше 18 лет.

Чаще всего жители города покупают зимнюю обувь (65%), тёплую одежду и аксессуары (63%), верхнюю одежду (49%), новогодний декор (35%) и автомобильные товары для зимы (28%). Реже приобретают мебель, электронику и товары для активного отдыха.

Главная причина обновления гардероба — необходимость заменить прошлогодние вещи. Так ответили 61% участников опроса. Ещё 38% выбирают более тёплые и удобные вещи, 30% хотят обновить стиль или интерьер, 28% ориентируются на сезонные скидки, а 21% покупают зимние вещи для детей.

Онлайн-шопинг остаётся самым популярным способом подготовки к зиме: 77% новосибирцев совершают покупки на маркетплейсах. Также востребованы супермаркеты (44%) и специализированные магазины (42%). При выборе зимних товаров жители чаще всего обращают внимание на удобство и комфорт (68%), цену (62%) и качество материалов (44%). Дизайн важен для четверти покупателей, а бренд — только для 13%.

Активнее всего к зиме готовятся в октябре — этот месяц выбирают 34% респондентов. В ноябре покупки делают 20%, в сентябре — 18%, а летом зимние вещи приобретают 11%.

Сумма планируемых трат у большинства колеблется в пределах от 10 до 20 тысяч рублей — так ответили 31% участников. Ещё 23% готовы потратить 5–10 тысяч рублей, 22% — 20–35 тысяч, и только 13% ограничатся суммой до 5 тысяч рублей. Траты выше 60 тысяч встречаются крайне редко.

О скидках и новинках больше половины новосибирцев — 52% — узнают из рекламы на маркетплейсах. На решения также влияют советы знакомых (33%), реклама на ТВ (20%), поисковая реклама (19%) и социальные сети (17%).