Когда морозы сильнее звонка: в каких случаях детям разрешают не идти в школу

В России нет единого закона, определяющего фиксированную температуру, при которой школьники могут оставаться дома. Каждое образовательное учреждение принимает решение самостоятельно, ориентируясь на погодные условия в регионе и рекомендации местных властей.

Традиционно самыми первыми от занятий освобождают младших учеников. В большинстве российских областей дети 1–4 классов могут не посещать школу уже при морозе около –25...–28 C. В Сибири этот порог немного выше — примерно –28 C.

Ученикам средней школы (5–9 классы) приходится выдерживать более жесткие условия: обычно занятия отменяют при температурах –28...–30 C. В сибирских районах обучение для подростков прекращают при –35 C.

Старшеклассники остаются дома только в крайних погодных ситуациях. В большинстве регионов — при температуре ниже –30 C, в Сибири — при морозах сильнее –40 C.

Кроме температуры, важную роль играет сила ветра: даже если на термометре выше указанного порога, но на улице метель и сильные порывы, школа может принять решение об отмене уроков.

Родителям и ученикам рекомендуют следить за оперативной информацией в официальных сообществах школы, на сайте учебного заведения и в родительских чатах.