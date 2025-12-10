82.76% -1.2
сегодня 11:40
общество
Супруга помогает создать гарем. Лайфхак счастливой семейной жизни от страуса


На ферме проводятся познавательные экскурсии об экзотических и сельскохозяйственных животных.

В Новосибирской области на 51 километре Колыванского шоссе располагается страусиная ферма, где сибиряки могут отдохнуть от городской суеты и больше узнать о животных. Ежедневно там проходят познавательные экскурсии для детей и взрослых.

Страусиная ферма работает уже 6 лет, она открылась в 2019 году. Как утверждают владельцы, их цель — рассказать о разных видах животных, а также разделить с гостями фермы удовольствие от общения с ними.



Под «крылом» фермеров находится большое разнообразие сельскохозяйственной фауны: быки, куры, козы, поросята, пони, ослы, марал. Даже австралийские эму и страусы с далеких континентов не исключение, они тоже являются сельхоз птицей.

На ферме есть обитатели, с которыми можно подружиться, у каждого из них свое имя — пони Гелиос, як Чулпан, мини-аппалуза Лимонад, лось Лина.



Гости так же могут познакомиться с лисами, песцами, собаками крупных пород, курочками, павлинами, козликами, косулями, пятнистыми оленями, хрюшками и верблюдом по кличке Василий — он даёт себя погладить и охотно позирует для фото (особенно за взятку в виде вкусняшки).

Огромное количество ласковых кошек, соседствующих с жителями фермы не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.



Обычно посетить ферму можно по будням с 16:00 до 18:00 и в выходные с 10:00 до 18:00, но в новогодние каникулы будет действовать праздничный график — каждый день ферма будет открыта для гостей с 10 часов утра.



Фермеры предлагают взять с собой угощения для животных. Во время экскурсии гостям расскажут кому из питомцев можно будет предложить нарезанную брусочками морковь, яблоки дольками или сухой кошачий корм. Как уточняется на сайте страусиной фермы, чтобы не навредить животным, следует сначала узнать, чем именно можно угостить питомцев — у каждого из них свой рацион питания, подобранный в соответствии с видом и индивидуальными особенностями.



Экскурсии — не единственный вид полезного отдыха на природе, который доступен гостям. На ферме периодически организуют развлекательные ивенты, где новые знания дети и взрослые могут получить в игровой форме.

Также там можно отпраздновать день рождения или свадьбу, провести корпоратив или другое мероприятие. Для этого на ферме предлагают аренду беседок или гостевого домика. Всю актуальную информацию публикуют на официальном сайте.

Страусиная ферма

+7 (923) 730 08 61

+7 (923) 706 94 32

Новосибирская область, 51 км Колыванского шоссе. Между р.п. Колывань и с. Скала.

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
