Американская Coca-Cola взыскивает миллионы рублей с производителя напитков в Искитиме. Почти год назад новосибирцы начали выпускать продукцию под схожим названием. Американская компания Coca-Cola обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к ООО «ПКВ» из Искитима. Соответствующую карточку дела в арбитраже изучил Сиб.фм.

Coca-Cola настаивает на запрете использования обозначений, которые могут привести к путанице с известным товарным знаком Coca-Cola в сегменте безалкогольных напитков. Компания также требует изъять из оборота и уничтожить за счёт производителя все товары с таким брендом. Кроме того, она требует взыскать судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда по неимущественным требованиям, а также компенсацию в размере 5 миллионов рублей.

Иск был подан ещё в ноябре 2025 года, но суд начал его рассматривать только в январе 2026 года. Очередное заседание запланировано на конец марта.

Из материалов дела следует, что новосибирский производитель напитков ООО «ПКВ» в марте прошлого года начал сотрудничество с зарегистрированной в Южной Осетии компанией «Кока-Кола Компании», предлагая торговым сетям продукт, этикетка которого практически идентична оригинальной Coca-Cola. Американская компания также подала иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «Кока-Кола Компании» в сентябре прошлого года.

Согласно данным сервиса Контур Фокус, выручка ООО «ПКВ» за 2024 год выручка компании составила 24 миллиона рублей, а чистая прибыль — 72 тысячи рублей.

Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola в России в июне 2022 года. В августе компания изменила название на «Добрый Cola». В марте 2024 года продукция нового бренда из Китая появилась на полках магазинов в Новосибирске.