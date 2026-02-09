Мэрия Новосибирска взыскивает с бывшего подрядчика станции метро «Спортивная» 1,5 млрд рублей

Мэрия Новосибирска требует с бывшего генподрядчика строительства станции метро «Спортивная» вернуть более 1,2 млрд рублей долга и свыше 300 млн рублей процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда НСО.

Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению иск департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии к ООО «СпецТрансСтрой», который ранее был генподрядчиком строительства станции метро «Спортивная».

Городские власти требуют взыскать с компании задолженность по муниципальному контракту в размере 1 259 697 077 рублей, а также проценты за пользование чужими средствами на сумму более 300 миллионов рублей. Производство по делу уже возбуждено, а предварительное судебное заседание назначено на 3 марта.

Контракт с ООО «СпецТрансСтрой» был заключён в январе 2022 года, однако в августе 2024 года мэрия расторгла соглашение в одностороннем порядке из-за низких темпов выполнения работ. В результате заказчику пришлось регулярно корректировать сроки и увеличивать авансовые выплаты. После разрыва контракта компания обязана была вернуть 1,259 миллиарда рублей, что теперь включено в иск как основной долг.

Станцию «Спортивная» достраивала тюменская компания «Акви Технолоджи», которая успешно завершила работы, и объект был сдан в эксплуатацию в сентябре 2025 года с трёхлетней задержкой.