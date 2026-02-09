Стали известны подробности громкого дела о стрельбе на дороге в Новосибирске

Пострадавший рискует стать обвиняемым в нанесении ущерба имуществу. Он столкнулся с угрозами от неизвестных.

Вечером 22 мая прошлого года Евгений двигался по улице Мира на грузовике, когда внезапно перед ним перестроился и затормозил черный легковой автомобиль. Водитель вышел из машины и устроил разборки. Главным аргументом в разговоре стал пистолет. Подробности в материале Сиб.фм.

Ситуация попала на видеорегистратор. На записи видно, как черный автомобиль начал перестраиваться в полосу, по которой двигался Евгений, после чего свернул поперек дороги и затормозил. Мужчины вышли из машин и стали выяснять отношения.

«Он направляется ко мне, сразу было видно, что с агрессивными намерениями. Водитель начал меня сразу оскорблять», — заявил Евгений.

По словам пострадавшего, претензии в его адрес были достаточно необычны и не относились к ситуации на дороге напрямую. Позже Евгений узнал о зависимости водителя авто, что, по его мнению, частично объясняет поведение мужчины.

«Впоследствии мы узнали, что этот человек неоднократно судимый за преступления различной степени тяжести и является героиновым наркоманом – это подтверждает заключение экспертизы, она у меня есть на руках», — рассказал Евгений.

На определенном этапе спора водитель черного авто вытащил пистолет и направил его на Евгения, после чего стал гоняться за ним вокруг своей машины и пытаться выстрелить пострадавшему в спину. Когда Евгений сбежал от нападавшего, тот сел в свой автомобиль и поспешно скрылся с места происшествия.

Согласно обвинительному акту от 17 декабря 2025 года, как такового ДТП не было — автомобили не столкнулись. Тем не менее, факт нападения на Евгения был зафиксирован на камеру видеорегистратора и сейчас рассматривается в суде.

По ходу рассмотрения дела по статье 119 УК «угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» пострадавший столкнулся с угрозами от неизвестных.

«Они представлялись различными именами, должностями и угрожали, говоря о том, чтобы Евгений изменил свои показания, иначе в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Евгений этому значение не придал, собственно, показания не изменил, и дело по 119 уже направлено в мировой суд», — объяснил адвокат пострадавшего Максим Якушев, — «Уже идут судебные разбирательства, было несколько судебных заседаний, но вот эти угрозы, видимо, все-таки реализовались в жизни, потому что неожиданно для себя он узнал, что в том же самом отделе полиции Кировской возбуждено уголовное дело по повреждению имущества, то есть повреждению автомобиля лица, который на него же, на Евгения и напал».

Как итог, сейчас Евгений является потенциальным подозреваемым в умышленном повреждении автомобиля человека, гонявшегося за ним с пистолетом. Адвокат Евгения убежден, что такие подозрения беспочвенны.

«Если внимательно видеозапись посмотреть, там никаких умышленных повреждений не зафиксировано. И в принципе действия Евгения были направлены исключительно на то, чтобы убежать от нападавшего, спрятаться», — заявил адвокат.

По мнению Евгения, претензии владельца черного авто появились лишь по причине его нежелания отказываться от обвинений.

«Я свой грузовик сразу предоставил на осмотр ГИБДД. На его автомобиле якобы возникли какие-то повреждения, но он фиксирует их через два месяца после произошедшего», — объяснил Евгений, — «За два месяца, как говорится, много воды утекло».

Сейчас Евгений и его адвокат прикладывают все усилия, чтобы доказать непричастность к повреждениям черного легкового автомобиля напавшего мужчины с пистолетом.

«Будем с этим дальше разбираться, пытаться доказать свою правоту», — подытожил адвокат Евгения.