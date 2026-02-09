82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 февраля, 19:18
пробки
4/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 77.05 | eur 91.04
82.76% -1.2
сегодня
09 февраля, 19:18
пробки
4/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 77.05 | eur 91.04
сегодня 17:55
общество

В Новосибирске школьник упал с автобуса во время «зацепинга»

Фото: Сиб.фм / АСТ-54 Black
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске школьник упал с автобуса, когда катался на его внешней части. Мальчик успел быстро отойти с проезжей части и не попал под автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

Сотрудники Госавтоинспекции работают над установлением личности несовершеннолетнего, чтобы привлечь его к ответственности и провести профилактическую работу.

За проезд на автомобиле или городском транспорте, зацепившись за внешние части транспортного средства, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении законных представителей нарушителя по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает, что подобные действия создают прямую угрозу для жизни и могут повлечь за собой административное наказание.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.