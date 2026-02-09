В Новосибирскую область придёт паводок максимального уровня

Росгидромет представил предварительный анализ уровня воды на реках России, с которым ознакомился Сиб.фм. По данным ведомства, весной 2026 года ожидаются наводнения в 16 регионах Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

«На конец января 2026 года на всей территории страны сохранялся обычный зимний режим, и в бассейнах рек продолжается накопление снега. Анализ текущих гидрометеорологических условий указывает на то, что весеннее половодье 2026 года будет более интенсивным по сравнению с 2025 годом, особенно в Центральном, Сибирском и Дальневосточном округах», — сообщается в официальном заявлении ведомства.

Согласно информации Росгидромета, паводок максимального уровня ожидается в 16 регионах, среди которых Мурманская, Смоленская, Орловская, Тульская, Калужская, Московская, Рязанская, Владимирская, Самарская, Кемеровская, Новосибирская, Томская области, а также Камчатский, Красноярский, Алтайский края и Республика Крым.

В то же время в Росгидромете уточнили, что в некоторых регионах уровень воды в реках может быть ниже нормы. Это касается водоемов в Якутии, Красноярском крае, а также Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой областях, Крыму и Донецкой Народной Республике.

«Во время весеннего половодья, при ухудшении гидрометеорологических условий, может возникнуть образование заторов льда. Это может привести к разливу рек, выходу воды на пойму и затоплению низменных участков населенных пунктов, которые не защищены гидротехническими сооружениями. Вероятность формирования таких заторов льда отмечается на отдельных реках Архангельской, Магаданской и Амурской областей, Республики Коми, Забайкальского и Хабаровского краев, а также в Якутии», — добавили в сообщении Росгидромета.