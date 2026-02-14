Аномальные морозы привели к всплеску пожаров Новосибирской области в январе

Начало 2026 года в Новосибирской области ознаменовалось напряженной пожароопасной обстановкой. В январе в регионе произошло 446 пожаров. Огонь унёс жизни 18 человек, ещё 23 получили травмы. Об этом сообщил замначальника управления надзорной деятельности регионального ГУ МЧС России Александр Овчинников на пресс-конференции в ТАСС.

Начало года в Новосибирской области выдалось аномально холодным. Столбики термометров опускались до отметки -38 градусов, что спровоцировало повышенную нагрузку на системы отопления и электросети. Анализ показывает, что количество пожаров увеличилось на треть, число погибших выросло на 80%, а травмированных – на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В подавляющем большинстве случаев возгорания происходили в жилом фонде по причине неисправности электрооборудования, нарушений правил эксплуатации печей и неосторожного обращения с огнём.

В связи с ухудшением ситуации подразделения МЧС России переведены на усиленный режим работы. В муниципальных образованиях, где зафиксирован наибольший рост пожаров, прошли комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Отдельное внимание уделяется профилактике. В регионе продолжается установка автономных дымовых извещателей в домах многодетных семей. Эффективность этих приборов подтверждается статистикой: с 2017 года их срабатывание помогло спасти 484 человека, включая 290 детей. Только с начала 2026 года благодаря извещателям были спасены уже 23 человека.

