Потери ВСУ и уничтоженная техника: что известно о боях в зоне СВО на 22 февраля

Министерство обороны России представило сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 22 февраля 2026 года.

В ведомстве заявили, что за прошедшие сутки нанесён массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. По информации министерства, цели были поражены.

В сводке также говорится о продвижении подразделений группировок «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» на ряде направлений. Сообщается о нанесении ударов по позициям украинских формирований в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Минобороны приводит данные о потерях техники и личного состава противника, а также об уничтожении складов боеприпасов, радиолокационных станций и других объектов. Кроме того, средства ПВО, по утверждению ведомства, сбили управляемые авиабомбы, реактивные снаряды и сотни беспилотников.