82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 19:40
пробки
2/10
погода
-18°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 19:40
пробки
2/10
погода
-18°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 18:30
общество

Потери ВСУ и уничтоженная техника: что известно о боях в зоне СВО на 22 февраля

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Министерство обороны России представило сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 22 февраля 2026 года.

В ведомстве заявили, что за прошедшие сутки нанесён массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. По информации министерства, цели были поражены.

В сводке также говорится о продвижении подразделений группировок «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» на ряде направлений. Сообщается о нанесении ударов по позициям украинских формирований в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Минобороны приводит данные о потерях техники и личного состава противника, а также об уничтожении складов боеприпасов, радиолокационных станций и других объектов. Кроме того, средства ПВО, по утверждению ведомства, сбили управляемые авиабомбы, реактивные снаряды и сотни беспилотников.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.