НОВИКОМ содействует ТМХ в производстве импортозамещенных вагонов метро

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) оказывает финансовую поддержку Трансмашхолдингу (ТМХ) в производстве импортозамещенных вагонов метро. В результате сотрудничества на заводах холдинга уже внедрено свыше 100 единиц технологического оборудования. Итоги работы были подведены на совещании ТМХ, посвященном реализации проектов транспортного машиностроения в 2025 году.

На сегодняшний день Трансмашхолдинг совместно с партнерами реализует 17 проектов, рассчитанных на период с 2022 по 2028 год. Для их льготного финансирования привлекаются механизм Кластерной инвестиционной платформы (КИП) и ресурсы Фонда развития промышленности.

НОВИКОМ сотрудничает с заводом «Метровагонмаш», входящим в ТМХ, в рамках механизма КИП. Взаимодействие направлено на выпуск отечественных вагонов метро с импортозамещением ключевых компонентов. За последние два года при финансовой поддержке банка завод разработал конструкторскую документацию для поездов метро «Москва-2024» и «Балтиец-2», а также внедрил более 100 единиц технологического оборудования.

«Сегодня наш стратегический партнер работает над созданием и производством новейшего отечественного рельсового транспорта. Реализация столь масштабного проекта требует значительных инвестиций, и НОВИКОМ видит своей задачей обеспечение Трансмашхолдинга эффективными финансовыми инструментами. Результаты нашей совместной работы способствуют укреплению технологического лидерства и развитию промышленности страны, повышению качества транспортного обеспечения многих тысяч россиян», — сказал заместитель Председателя Правления банка Алексей Кузнецов.

В итоговом совещании приняли участие руководители предприятий и организаций холдинга, представители Минпромторга России, Фонда развития промышленности, банков и компаний-партнеров.

