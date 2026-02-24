82.76% -1.2
сегодня 12:31
общество
«Широкая Масленица» в Заельцовском парке: прогнали зиму весело

В воскресенье 22 февраля в Заельцовском парке прошел грандиозный праздник — «Широкая Масленица»! Гости со всего города учувствовали в конкурсах, забирали подарки и провожали зиму.

А в 17:00 самая зрелищная и мистическая точка праздника — торжественное сжигание чучела Масленицы прошло на УРА! Этот древний ритуал, в котором нет места грусти. Сжигая чучело, мы попрощались зимней стужей, хандрой и всем старым, что мешает двигаться вперёд. Освобождаем место для нового: для солнечных дней, тёплых встреч и весеннего обновления!

