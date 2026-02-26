27 февраля пройдет финал фотоконкурса для котиков и розыгрыш корма на год

В преддверии Дня кошек 1 марта радио «Городская волна» проводит фотопроект «Поздравь своего кота» для жителей Новосибирска.

Участники загружали фото любимцев на сайт sib.fm. В пятницу в 17:00 по количеству лайков определится финалист, который получит подарки от партнёра «Сибирская кошка» — кошачий туалет и большую упаковку наполнителя.

27 февраля разыграют главный приз — годовой запас корма суперпремиум класса AWARD. Победителя выберут из трёх финалистов по итогам голосований.

Не пропустите развязку и поддержите фаворитов!

Генеральный партнёр проекта: корма суперпремиум класса AWARD для собак и кошек. Не пропустите!

Партнёр и призовой партнёр: компания «Сибирская кошка».

Сроки проведения конкурса: с 02.02.2026 по 27.02.2026. Подробная информация об организаторе, правилах участия, количестве призов и порядке их получения размещена на сайте sib.fm.

12+

Реклама ООО «Сибфм» ИНН 5407466595 Erid:2W5zFGXVuh3