Михаил Демидов: сервис «Традиции» помогает людям в состоянии утраты

В сфере выездного ресторанного сервиса для компании «Академ Кейтеринг» невозможного мало. Здесь умеют работать как с масштабными проектами, когда требуется накормить тысячи людей, так и организовать небольшой камерный фуршет для небольшого числа гостей.

В прошлом году компания запустила в Новосибирске собственный банкетный зал. Этот шаг позволил «Академ Кейтерингу» расширить сферу деятельности и предложить новосибирцам новую услугу – поминальный кейтеринг «Традиции». Учредитель и директор компании Михаил Демидов считает, что в такой деликатной сфере высокие стандарты приготовления и подачи блюд также важны.

- Михаил Владимирович, расскажите, почему вы решили запустить направление поминального кейтеринга?

- Мы начали работать в кейтеринге в 2012 году. За это время запускали разные проекты. В прошлом году открыли в Ленинском районе банкетный зал. Практически сразу после этого горожане стали к нам стали обращаться с запросом о проведении в нашем зале поминальных обедов. Запуская это направление, мы сразу решили, что сохраним для этой ниши высокие стандарты обслуживания, предусматривающие красивый текстиль, красивую посуду, красивую подачу и исключительно качественное приготовление всех блюд. По-другому мы просто не можем. Наш шеф и повара не один раз готовили фуршеты для мероприятий, в том числе и с участием первых лиц города, области и страны.

- Чем отличается работа кейтеринга в этой нише?

- Максимально деликатным обращением с нашими заказчиками. Когда человек переживает утрату, ему сложно заниматься рутиной. Наша задача помочь людям в тяжёлой ситуации в части подготовки поминальной трапезы. Мы знаем, насколько важна каждая деталь в такой день, уважительно относимся ко всем народным традициям, соблюдаем все тонкости поминального этикета. Поминальный обед подразумевает стандартное меню. Мы придерживаемся православных традиций, обязательно предлагаем классические православные блюда, в том числе и постные. В тоже время гастрономия не стоит на месте, наряду с консервативным меню мы предлагаем и современные блюда. Наши заказчики охотно включают эти позиции в поминальную трапезу.

- Заказать поминальный обед можно только в вашем зале?

- Не обязательно. Мы же кейтеринг, организация выездных мероприятий – суть нашей работы. Мы выезжаем и на домашние трапезы. При необходимости можем привезти мебель, посуду, оборудование. На месте может потребоваться только разогрев блюд, но чаще всего это не требуется. У нас отлаженная логистика. Все блюда упакованы в порционные контейнеры, в них же могут быть поданы к столу, это дает возможность пришедшим почтить память усопшего близкого и спокойно общаться. Дополнительный плюс работы с нашей компанией – это бронирование зала или заказ поминального обеда домой на все дни, когда предусмотрена эта трапеза. То есть собственно в день прощания, на 9 и 40 дней, на полгода и год. Число поминающих может меняться, и мы это учитываем.

- Есть ли возможность спланировать обед, посмотреть меню и сделать заказа дистанционно?

- Да, конечно. У нас очень удобный сайт – Традиции-нск.ру, где можно сделать заказ. Мы принимаем заказы 24/7, доставляем их по адресу в любое время. Для людей в состоянии шока от горя и утраты нередко важно минимально контактировать с посторонними. Для этого у нас есть готовые предложения, которые мы разработали, опираясь на наш опыт и профессионализм.

Отмечу ещё один момент. В настоящее время, когда проходит прощание с военнослужащими – участниками СВО, родственники не всегда точно могут указать день, когда это случится. Мы принимаем такие заказы и располагаем возможностями их выполнить. У нас есть огромный склад, профессиональная большая кухня, профессиональные повара, мы всегда можем пригласить дополнительный персонал.

- Есть ли у вас конкуренты в этой нише?

- Конечно, в Новосибирске есть специализированные залы, есть доставка. Практически все рестораны города оказывают такую услугу. Наше преимущество в том, что мы кейтеринг. То есть приготовим, привезем, накроем и уберём, предоставим ресторанное обслуживание в любом месте, где это требуется нашим заказчикам. Ещё один плюс – мы умеем организовывать на высшем уровне любые мероприятия, любого масштаба без накладок и лишних нервов. Для каждого нашего клиента корпоративного или частного мы готовы стать надежным и постоянным партнером. Мы создаем не только еду, мы заботимся о соответствующем событию антураже и атмосфере и не забываем о деликатности момента.

