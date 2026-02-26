Ретроградный Меркурий-2026: когда наступит и чего ждать

С 26 февраля по 20 марта 2026 года начинается первый в этом году период ретроградного Меркурия. С астрономической точки зрения это оптическая иллюзия: из-за разницы в скорости движения Земли и Меркурия по орбитам кажется, что планета движется вспять. Однако в астрологии этому явлению традиционно придают особое значение.



В 2026 году Меркурий будет ретроградным трижды:



• 26 февраля — 20 марта (в знаке Рыб)

• 29 июня — 23 июля (в знаке Рака)

• 24 октября — 13 ноября (в знаке Скорпиона)



Считается, что в эти периоды люди становятся рассеяннее, чаще опаздывают, теряют вещи и сталкиваются со сбоями связи. В договорах могут всплывать ошибки, а техника — выходить из строя.



В такие периоды астрологи советуют:



• не подписывать важные документы и не начинать крупные проекты;



• отложить покупку техники и транспорта;



• не брать кредиты и не принимать импульсивных решений в отношениях.



А вот завершать старые дела, заниматься творчеством и разбираться в себе — самое время.



Важно помнить: наука не подтверждает влияние планет на повседневную жизнь.

Ретроградный Меркурий — реальное астрономическое явление, но его воздействие на людей и события остается лишь теорией.