Ретроградный Меркурий-2026: когда наступит и чего ждать

С 26 февраля по 20 марта 2026 года начинается первый в этом году период ретроградного Меркурия. С астрономической точки зрения это оптическая иллюзия: из-за разницы в скорости движения Земли и Меркурия по орбитам кажется, что планета движется вспять. Однако в астрологии этому явлению традиционно придают особое значение.
В 2026 году Меркурий будет ретроградным трижды:
• 26 февраля — 20 марта (в знаке Рыб)
• 29 июня — 23 июля (в знаке Рака)
• 24 октября — 13 ноября (в знаке Скорпиона)
Считается, что в эти периоды люди становятся рассеяннее, чаще опаздывают, теряют вещи и сталкиваются со сбоями связи. В договорах могут всплывать ошибки, а техника — выходить из строя.
В такие периоды астрологи советуют:
• не подписывать важные документы и не начинать крупные проекты;
• отложить покупку техники и транспорта;
• не брать кредиты и не принимать импульсивных решений в отношениях.
А вот завершать старые дела, заниматься творчеством и разбираться в себе — самое время.
Важно помнить: наука не подтверждает влияние планет на повседневную жизнь.
Ретроградный Меркурий — реальное астрономическое явление, но его воздействие на людей и события остается лишь теорией.