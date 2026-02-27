82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 15:40
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
сегодня 14:10
общество
«Ростелеком» рассказал школьникам о безопасности в интернете

Фото ПАО «Ростелеком» / опубликовано СИБ.ФМ
Волонтеры «Ростелекома» провели просветительский урок по кибербезопасности для учеников Гимназии № 10 города Новосибирска. Обучение прошло в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки.

На уроке ребята познакомились с правилами безопасного поведения в Сети, узнали о возможных рисках и способах их предотвращения. Ученики посмотрели познавательные мультфильмы и приняли участие в викторине, проверив свои знания по интернет-грамотности. Особое внимание волонтеры уделили вопросам кибербуллинга и обсудили с детьми правила корректного поведения в социальных сетях, которые сегодня есть практически у каждого школьника.

Светлана Зайцева, педагог начальной школы Гимназии № 10:

«Безопасность в интернете — это не только набор правил, но и форма ответственности, осознанного выбора и уважения к другим. Интерактивные уроки с мультфильмами и викторинами позволяют в удобном формате осмыслить важность цифровой грамотности и постепенно формируют у юных участников основы зрелого и аккуратного отношения к цифровой средe».

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Социальная ответственность — важная часть работы компании. "Ростелеком", как один из учредителей "Альянса по защите детей в цифровой среде" реализует ряд просветительских проектов для школьников и их родителей. Кроме того, мы разработали специальный раздел на образовательном портале "Лицей", где доступны бесплатные материалы по вопросам цифровой безопасности».

Фото «Ростелеком» рассказал школьникам о безопасности в интернете 2

За последние пять лет «Ростелеком» провел более 500 мероприятий для школьников во всех регионах страны. Компания также разработала тематическую настольную игру «Безопасный интернет» для школьников младшего и среднего возраста, по которой регулярно проводятся турниры. Тираж игры уже превысил 5 тыс. экземпляров.

Галина Дидан
Журналист

