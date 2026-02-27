«Ростелеком» рассказал школьникам о безопасности в интернете

Волонтеры «Ростелекома» провели просветительский урок по кибербезопасности для учеников Гимназии № 10 города Новосибирска. Обучение прошло в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки.

На уроке ребята познакомились с правилами безопасного поведения в Сети, узнали о возможных рисках и способах их предотвращения. Ученики посмотрели познавательные мультфильмы и приняли участие в викторине, проверив свои знания по интернет-грамотности. Особое внимание волонтеры уделили вопросам кибербуллинга и обсудили с детьми правила корректного поведения в социальных сетях, которые сегодня есть практически у каждого школьника.

Светлана Зайцева, педагог начальной школы Гимназии № 10:

«Безопасность в интернете — это не только набор правил, но и форма ответственности, осознанного выбора и уважения к другим. Интерактивные уроки с мультфильмами и викторинами позволяют в удобном формате осмыслить важность цифровой грамотности и постепенно формируют у юных участников основы зрелого и аккуратного отношения к цифровой средe».

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Социальная ответственность — важная часть работы компании. "Ростелеком", как один из учредителей "Альянса по защите детей в цифровой среде" реализует ряд просветительских проектов для школьников и их родителей. Кроме того, мы разработали специальный раздел на образовательном портале "Лицей", где доступны бесплатные материалы по вопросам цифровой безопасности».

За последние пять лет «Ростелеком» провел более 500 мероприятий для школьников во всех регионах страны. Компания также разработала тематическую настольную игру «Безопасный интернет» для школьников младшего и среднего возраста, по которой регулярно проводятся турниры. Тираж игры уже превысил 5 тыс. экземпляров.

