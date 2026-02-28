Переговоры по Украине могут начаться в ближайшие дни: что известно о сроках и условиях мира

После трёх лет полномасштабного конфликта стороны впервые заговорили о реальных переговорах. Россия, Украина и США готовят площадку для диалога, который может изменить ход событий. По словам спецпредставителя США Стивена Уиткоффа, трёхсторонняя встреча возможна в течение ближайших десяти дней.

Киев готов к встрече на высшем уровне

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесён в список экстремистов РФ) заявил, что подготовка к саммиту Путина и Зеленского уже идёт. Сам Зеленский в интервью западным медиа подтвердил готовность к личной встрече. «У меня простое сообщение для Путина — я готов к встрече. Мы должны закончить это», — заявил он.

Трамп ищет громкий успех

В Белом доме явно торопятся. Дональд Трамп публично объявил, что США работают над завершением конфликта. По словам политолога Павла Дубравского, после решения Верховного суда, ограничившего торговые инициативы президента, Трампу нужен международный триумф. Мирное соглашение — идеальный вариант. Команда уже собрана: за переговоры отвечают проверенные фигуры — Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

Трамп уже изменил формат поддержки: безвозмездная помощь остановлена, оружие теперь продаётся союзникам, а те передают его Киеву. Мир — но на коммерческих условиях. В администрации открыто говорят о плане «мир до лета». Не исключено, что финальное заявление прозвучит 4 июля, в день 250-летия независимости США.

Москва не спешит

В Кремле реагируют осторожно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конкретных договорённостей по месту и срокам пока нет. Помощник президента Юрий Ушаков добавил, что позиция Москвы может измениться, если подтвердятся сообщения о возможной передаче Украине ядерного оружия Францией и Британией. «Мы будем говорить об этом с американцами», — подчеркнул он.

Главный вопрос остаётся открытым

Когда именно закончится СВО — пока не знает никто. Все стороны ведут дипломатическую разведку, ожидая первого шага. Если переговоры действительно начнутся по февральскому графику, весна 2026 года может войти в историю как поворотный момент. Но пока мир — лишь осторожный намёк, а не реальность.

*Кирилл Буданов внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.