Первое воскресенье поста: традиции Торжества Православия

В храмах вспоминают защитников веры и призывают к духовному обновлению.

1 марта православные христиане отмечают Неделю Торжества Православия — первый воскресный день Великого поста. Праздник установлен в IX веке в память о победе над иконоборчеством и восстановлении почитания икон, что стало символом утверждения истинного вероучения Церкви.

В храмах в этот день совершается особый чин, во время которого поминают защитников православной веры, подтверждают верность решениям Вселенских соборов и провозглашают «Вечную память» ревнителям благочестия. Также звучат анафемы в адрес отвергнутых Церковью еретических учений — как напоминание о границах православного предания.

Для мирян особых «запретов» нет, кроме постных правил. Более того, Устав разрешает послабление — можно употребить растительное масло и вино. Главное содержание этого дня — призыв проверить свою веру, избавиться от духовной лености, гордыни и формализма.

Священнослужители подчеркивают: истинное торжество совершается в сердце, когда вера подтверждается милосердием, молитвой и стремлением к обновлению. Так начинается путь Великого поста, ведущий к Пасхе через очищение и укрепление духовных основ.

