С 1 марта пять категорий пенсионеров получат перерасчет выплат

С сегодняшнего дня ряд российских пенсионеров начнет получать повышенные пенсионные выплаты. Речь идет не о плановой индексации, а о перерасчете, который происходит автоматически при наступлении определенных условий у получателей пенсии.

Как поясняют эксперты, пенсионная система предусматривает несколько видов повышений. Часть из них привязана к конкретным датам, другие — к изменениям в жизненных обстоятельствах самих пенсионеров. Именно последний случай актуален для марта.

Повышение коснется, в первую очередь, граждан, которым в феврале 2026 года исполнилось 80 лет. Им автоматически будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — с 9 584,5 до 19 169 рублей. Дополнительно им положена ежемесячная компенсация по уходу в размере 1 413 рублей. В итоге общая ежемесячная прибавка для этой категории составит около 10 998 рублей.

Аналогичный перерасчет ждет граждан, впервые признанных инвалидами I группы в феврале 2026 года. Им также полагается удвоение фиксированной выплаты.

«Это стандартный механизм, который срабатывает автоматически при наступлении соответствующих обстоятельств. Пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений в Пенсионный фонд — перерасчет производится на основании данных, уже имеющихся в системе», — прокомментировал Владимир Белов, главный редактор портала PNZ.RU и эксперт в сфере социального законодательства.

Помимо этих двух основных категорий, перерасчет в марте могут получить и другие пенсионеры, чьи жизненные обстоятельства изменились в феврале. Речь идет о тех, у кого:

Увеличился стаж (за счет начала ухода за ребенком, нетрудоспособным родственником и т.д.).

Изменилось количество иждивенцев на содержании.

Произошли изменения в северном стаже при переезде.

Эксперты напоминают, что для получения актуальной информации о своем пенсионном обеспечении гражданам стоит обращаться в клиентские службы ПФР или использовать личный кабинет на портале госуслуг.