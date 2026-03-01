Вторая неделя Великого поста 2026: правила питания и духовные ориентиры

Во вторую неделю поста полностью исключаются продукты животного происхождения.

С 2 по 8 марта православные христиане продолжают путь духовного очищения и самопознания. В этот период важно уделять внимание молитве, размышлению о собственных поступках и стремлению к внутреннему совершенствованию. Одной из составляющих поста является соблюдение особых правил питания и отказ от определённых занятий.

Понедельник, среда, пятница — дни сухоядения

В эти дни пища не подвергается термической обработке. Разрешены свежие овощи и фрукты, зелень, сухофрукты, орехи, хлеб, соль, мед и вода. Можно готовить простые салаты без заправки, овощные пюре в блендере или бутерброды с овощами.

Вторник и четверг — блюда без масла

Разрешена варка, тушение и приготовление на пару, но без добавления растительного масла. Подходят каши, овощные гарниры, супы, грибы. Пример — пшенная каша с тыквой или суп из фасоли.

Суббота — горячие блюда с минимальным маслом

Можно есть каши, тушёные овощи, выпечку без яиц и молочных продуктов. Допустимы горький шоколад, мед, сухофрукты, натуральные соки.

Воскресенье — блюда с растительным маслом

Разрешены супы, каши, овощные блюда и небольшое количество вина.

Запреты и ограничения

Во вторую неделю поста полностью исключаются продукты животного происхождения: мясо, молочные продукты, сливочное масло, рыба, яйца, белый хлеб и сдобная выпечка. Алкоголь, кроме допустимого в малых количествах вина в воскресенье, также под запретом.

Не рекомендуется устраивать шумные застолья и приглашать гостей, кроме близких родственников. Следует воздержаться от участия в светских праздниках и развлекательных мероприятиях.

В дни сухоядения (понедельник, среда, пятница) нельзя употреблять варёные, жареные или запечённые блюда. Однако разрешено пить чёрный, зелёный и травяной чай, а также настои из трав.

