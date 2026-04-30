Десяткам жителей Новосибирской области вручены заслуженные государственные и региональные награды

Государственные награды, поощрения Президента Российской Федерации и награды Новосибирской области вручили Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив.

Андрей Травников обратил внимание участников церемонии на большое количество жителей региона, более семидесяти человек, отмеченных государственными наградами, поощрениями Президента, наградами Новосибирской области.

«Большое спасибо трудовым коллективам за то, что они активно выдвигают своих товарищей. Соответственно, у Президента страны, у Правительства, Законодательного Собрания региона есть возможность отметить достойных людей.

Уверен, что это уже отражение общей тенденции – того, что наша страна вышла из чужой колеи, и прокладывает свою неповторимую дорогу, возвращается к традиционным ценностям, ко многим нашим правильным привычкам, отношению к жизни, которые мы впитали с детства.

Сегодня настоящие герои – это люди, которые каждый день, много лет подряд, зачастую незаметно, упорно трудятся, выполняют свои обязанности, искренне отдавая свои знания, силы, здоровье тому делу, которому они себя посвятили, и в итоге становятся известными на разных уровнях», – подчеркнул глава региона.

Андрей Шимкив поблагодарил награждаемых за их труд, отметив его значимость и важность для нашего региона, всех его жителей.

«Я хочу поздравить всю нашу Новосибирскую область с тем, что у нас есть такие люди. Вы – золотой фонд Новосибирской области. Мы вами гордимся, вами гордится область, вами гордится страна. Спасибо вам огромное за ваш труд, за то, что вы делаете – каждый из вас, ваши семьи, коллеги, коллективы», – отметил он.

В ходе церемонии вручены ордена Дружбы, орден «За заслуги в культуре и искусстве», медаль ордена «Родительская слава», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Луки Крымского, медаль «За труды в культуре и искусстве», медали «За труды по сельскому хозяйству», нагрудные знаки к почетному званию «Заслуженный врач РФ», «Заслуженный работник здравоохранения РФ», «Заслуженный работник высшей школы РФ», «Заслуженный машиностроитель РФ», «Заслуженный метеоролог РФ», «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ», «Заслуженный художник РФ», Почетные грамоты Президента РФ, Благодарности Президента РФ.

Также Андрей Травников и Андрей Шимкив вручили знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», «Будущее Новосибирской области», «Почетный наставник Новосибирской области», медаль «За смелость и отвагу», медаль Покрышкина, Нагрудные знаки к почетному званию «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства НСО», «Заслуженный работник связи и информатизации НСО», «Заслуженный работник средств массовой информации НСО», «Заслуженный спасатель Новосибирской области», «Заслуженный строитель Новосибирской области», «Заслуженный работник торговли Новосибирской области», Почетные грамоты Новосибирской области.

Церемония вручения наград состоялась в Правительстве региона.