Штраф и тюрьма: грибников обложили новыми запретами

В Роскачестве напомнили, что сбор грибов в России регулируется рядом ограничений, нарушение которых может обернуться серьёзными штрафами и даже уголовной ответственностью.

Прежде всего, запрещено собирать грибы на территориях с особым режимом охраны — в заповедниках, национальных парках и заказниках. За подобные действия предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей.

Отдельно регулируется сбор редких видов. Если человек сорвёт гриб, занесённый в Красную книгу, ему грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. В случае, если будет доказано, что сбор был умышленным и человек знал о редком статусе гриба, возможна уже уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы до 4 лет и штрафа до 1 миллиона рублей.

Есть ограничения и в обычных лесах. В период действия режима чрезвычайной ситуации или противопожарного режима сбор грибов может быть запрещён даже на разрешённых территориях. Нарушителям в этом случае грозит штраф до 50 тысяч рублей.