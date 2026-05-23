Десять директоров колледжей в Новосибирской области зарабатывают более 300 тысяч рублей в месяц

Министерство образования Новосибирской области опубликовало данные о зарплатах руководителей средних специальных учебных заведений за 2025 год. Выяснилось, что у десяти директоров колледжей ежемесячный доход превышает 300 тысяч рублей.

Лидером рейтинга стала директор Новосибирского химико-технологического колледжа имени Дмитрия Менделеева — её зарплата составила более 373,8 тысячи рублей. Второе место поделили сразу два руководителя: директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники и глава Новосибирского торгово-экономического колледжа. Оба получили по 367,3 тысячи рублей в месяц.

Директор Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства зарабатывает 363,8 тысячи рублей. В Новосибирском колледже парикмахерского искусства руководитель получает чуть более 324 тысяч рублей.

Самые скромные доходы у директоров учреждений, расположенных в районах области. В Черепановском политехническом колледже руководителю платят более 221 тысячи рублей ежемесячно. Директор Новосибирского политехнического колледжа зарабатывает 218 тысяч рублей. Глава Ордынского аграрного колледжа имени Ю.Ф. Бугакова получает чуть больше 212 тысяч рублей. Замыкает список директор Кочковского межрайонного аграрного лицея — его зарплата составляет 167 тысяч рублей в месяц.

