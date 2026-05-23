82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 мая, 07:09
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
24 мая, 07:09
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 23:30
общество

Из Новосибирска стартовал патриотический турпоезд для ветеранов СВО

Фото: Сиб.фм / правительство Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области стартовал социально-патриотический проект «Своих не бросаем!». С железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный отправился специальный туристический поезд «Сибирь здесь».

Участниками поездки стали ветераны специальной военной операции из девяти регионов России.

На церемонии запуска выступил заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов. Он отметил, что поддержка участников СВО и их семей остаётся одной из приоритетных задач.

По его словам, подобные поездки помогают ветеранам и их близким получить положительные эмоции и быстрее восстановиться после пережитого опыта.

В Новосибирске для гостей подготовили экскурсионную программу. Один из участников проекта, ветеран СВО Максим Лобутин, рассказал, что узнал много нового о городе, несмотря на многолетнюю жизнь в нём.

Он поблагодарил организаторов, фонд «Защитники Отечества», ветеранские объединения и РЖД за возможность участия в проекте вместе с семьёй.

Поезд следует по городам Сибирского федерального округа. В программе — экскурсии, знакомство с культурой и традициями регионов. Следующая остановка — Красноярск.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.