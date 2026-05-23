Из Новосибирска стартовал патриотический турпоезд для ветеранов СВО

В Новосибирской области стартовал социально-патриотический проект «Своих не бросаем!». С железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный отправился специальный туристический поезд «Сибирь здесь».

Участниками поездки стали ветераны специальной военной операции из девяти регионов России.

На церемонии запуска выступил заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов. Он отметил, что поддержка участников СВО и их семей остаётся одной из приоритетных задач.

По его словам, подобные поездки помогают ветеранам и их близким получить положительные эмоции и быстрее восстановиться после пережитого опыта.

В Новосибирске для гостей подготовили экскурсионную программу. Один из участников проекта, ветеран СВО Максим Лобутин, рассказал, что узнал много нового о городе, несмотря на многолетнюю жизнь в нём.

Он поблагодарил организаторов, фонд «Защитники Отечества», ветеранские объединения и РЖД за возможность участия в проекте вместе с семьёй.

Поезд следует по городам Сибирского федерального округа. В программе — экскурсии, знакомство с культурой и традициями регионов. Следующая остановка — Красноярск.