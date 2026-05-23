Поскочин в розыске, Водянкина умерла, Тыщенко осуждена — итоги дела о хищениях в новосибирском институте

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор Светлане Тыщенко, признанной виновной в растрате 1,3 миллиарда рублей при закупках оборудования для Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии и последующей легализации похищенных средств. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Сибирь».

Уголовное дело о хищении бюджетных денег в НИИТО возбудили ещё в 2017 году. Следствие установило, что в период с 2009 по 2017 год закупки медицинского оборудования и расходных материалов для института проводились не напрямую, а через цепочку фирм-посредников, связанных с руководством клиники. На каждом этапе стоимость товаров искусственно завышалась, а общий ущерб превысил 1,3 миллиарда рублей.

Тыщенко занимала пост руководителя компании «Бизнес-Аналитика», через которую проходили финансовые потоки. Суд признал её виновной по статьям о растрате в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Ей назначили наказание в виде четырёх лет колонии общего режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Ранее экс-директор НИИТО Михаил Садовой получил четыре года колонии, заключив досудебное соглашение и дав показания на соучастников. Консультант клиники Сергей Поскочин объявлен в международный розыск — он скрылся за границей. Ещё одна фигурантка дела, заведующая аптекой Елена Водянкина, умерла в начале 2026 года, поэтому производство в отношении неё прекратили.

