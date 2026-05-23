В Новосибирске заметно подорожала свинина

В Новосибирской области выросла средняя цена на сахар-песок. По данным Новосибирскстата, в мае 2026 года килограмм продукта стоил около 72 рублей.

В январе этого же года сахар продавался в среднем по 69 рублей за килограмм. Таким образом, за несколько месяцев цена немного увеличилась.

Статистика показывает, что наиболее резкий скачок произошёл в 2022 году. Тогда стоимость доходила до 87 рублей за килограмм. Позже цена снизилась и к маю 2023 года опустилась до 71 рубля.

С тех пор рынок оставался относительно стабильным. Небольшие колебания не меняли общий уровень цен.

Также отмечается рост стоимости свинины. За первые пять месяцев 2026 года продукт подорожал примерно на 10 рублей. В начале мая килограмм свинины в регионе стоил в среднем 434 рубля.