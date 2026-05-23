В Новосибирской области продают нефтеперерабатывающий завод за 60 миллионов выручки в месяц

В Новосибирске выставили на продажу нефтеперерабатывающий завод. Объявление появилось на одной из интернет-площадок.

Предприятие расположено в районе Криводановки и специализируется на переработке природных ресурсов. Согласно информации в объявлении, бизнес существует около восьми лет и оформлен как общество с ограниченной ответственностью. В штате компании числится 22 сотрудника.

Продавец сообщает, что среднемесячная выручка завода составляет примерно 60 миллионов рублей, а чистая прибыль может достигать 4 миллионов рублей в месяц. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 1800 тонн нефти ежемесячно. Ориентировочный срок окупаемости бизнеса — около двух лет.

Земельный участок площадью примерно 900 квадратных метров находится в собственности продавца. В объявлении также отмечено, что при повышении загрузки и увеличении объёмов переработки ежемесячная прибыль может вырасти до 8 миллионов рублей.

