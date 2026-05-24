Идеальные арендаторы оставляют пенсионеров без квартир: новосибирцам рассказали о новой мошеннической схеме

В России появилась новая схема квартирного мошенничества, жертвами которой всё чаще становятся пожилые люди, сдающие своё жильё в аренду. О механизме обмана рассказал старший партнёр и генеральный директор юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнёры» Филипп Терехин агентству «Прайм».

Злоумышленники действуют продуманно и неспешно. Сначала они арендуют квартиру у пожилого собственника и ведут себя безупречно: платят вовремя, общаются подчёркнуто вежливо, постепенно входя в доверие. Когда контакт налажен, арендатор обращается к хозяину с просьбой о помощи. Легенда, как правило, типичная: срочно потребовались деньги на лечение или спасение бизнеса, а банки отказывают в кредите из-за испорченной кредитной истории. Квартиросъёмщик просит «просто помочь» и подписать расписку, договор займа или залога, где недвижимость прямо или косвенно становится обеспечением.

Самый опасный сценарий реализуется, когда пожилой человек ставит подпись, не вникая в суть документа.

«Бывает так, что собственнику под видом соглашения об авансе фактически подсовывают документ с условием о займе или крупной неустойке, а затем используют его для судебного взыскания и обращения взыскания на имущество», — пояснил Терехин

Всего один пункт о займе, штрафе или залоге способен породить для владельца квартиры колоссальные риски, ведь недвижимость является слишком ценным активом, чтобы принимать юридические решения на доверии и в спешке.

Получив подпись, мошенник направляется в суд с иском о взыскании долга. Если потерпевший не принимает активного участия в заседаниях и не заявляет возражений, суд может признать расписку полноценным доказательством долга и обратить взыскание на квартиру. Юрист подчеркнул, что такие действия квалифицируются как мошенничество по статье 159 Уголовного кодекса РФ, особенно если результатом становится лишение гражданина права на жилое помещение. Гражданское законодательство тоже даёт пострадавшему шанс на защиту: сделку можно попытаться оспорить по статье 179 ГК РФ, доказав, что она была совершена под влиянием обмана или на кабальных условиях.

Ключевая рекомендация эксперта – никогда не подписывать документы в мессенджерах и в спешке, как бы безобидно они ни назывались. Для профилактики собственникам советуют подать через портал «Госуслуги» заявление о невозможности регистрации перехода права или обременения недвижимости без личного участия. Тем же, кто уже столкнулся с подобной ситуацией, юрист рекомендовал обращаться в полицию, подавать в суд иск о признании сделки недействительной, заявлять ходатайство о запрете регистрационных действий с квартирой, а также тщательно фиксировать переписку, звонки и все обстоятельства обмана.

