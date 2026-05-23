82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 мая, 07:11
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
24 мая, 07:11
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 20:00
общество

В Новосибирске рассказали о новой схеме мошенников перед ЕГЭ

Фото: Сиб.фм / Magnific
Подпишитесь на Telegram-канал

Перед началом ЕГЭ мошенники активизировали схемы обмана выпускников и их родителей. Злоумышленники используют стресс школьников и обещают помочь с экзаменами через специальные сервисы и якобы «секретные» технологии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков ВТБ, в соцсетях и мессенджерах подросткам предлагают доступ к ИИ-ботам, которые якобы умеют решать задания, писать сочинения и даже передавать готовые ответы во время экзамена.

На практике такие предложения оказываются мошенническими. После оплаты пользователи либо получают общедоступную информацию, либо теряют доступ к сервису. В некоторых случаях устройства заражаются вредоносными программами.

Дополнительно мошенники создают поддельные аккаунты в родительских чатах. Через них они собирают деньги на вымышленные нужды. Среди поводов называют покупку специальных бланков, питание на экзаменах и другие фиктивные расходы.

Специалисты советуют школьникам и родителям проверять любую информацию через официальные источники и не переводить деньги незнакомым людям в интернете.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.