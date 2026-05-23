В Новосибирске рассказали о новой схеме мошенников перед ЕГЭ

Перед началом ЕГЭ мошенники активизировали схемы обмана выпускников и их родителей. Злоумышленники используют стресс школьников и обещают помочь с экзаменами через специальные сервисы и якобы «секретные» технологии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков ВТБ, в соцсетях и мессенджерах подросткам предлагают доступ к ИИ-ботам, которые якобы умеют решать задания, писать сочинения и даже передавать готовые ответы во время экзамена.

На практике такие предложения оказываются мошенническими. После оплаты пользователи либо получают общедоступную информацию, либо теряют доступ к сервису. В некоторых случаях устройства заражаются вредоносными программами.

Дополнительно мошенники создают поддельные аккаунты в родительских чатах. Через них они собирают деньги на вымышленные нужды. Среди поводов называют покупку специальных бланков, питание на экзаменах и другие фиктивные расходы.

Специалисты советуют школьникам и родителям проверять любую информацию через официальные источники и не переводить деньги незнакомым людям в интернете.