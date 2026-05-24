вчера 21:08
общество

«Не поделили место у сцены»: на концерте «Иванушек» в Новосибирске подрались две фанатки

Концерт «Иванушек International», который собрал тысячи поклонников в новосибирской «Сибирь-Арене», не обошёлся без эксцессов. В разгар шоу, прямо у сцены, вспыхнул конфликт между двумя зрительницами.

По данным очевидцев, причиной стало место. Обе фанатки хотели быть ближе к кумирам, но на всех плотно забитого танцпола не хватило. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. В ход пошли локти и сумки. Участницам драки — женщине около 38 лет и 15-летней девушке — пытались помочь разнять окружающие.

Конфликт удалось оперативно погасить сотрудникам безопасности арены. Обеих участниц вывели из толпы. Концерт продолжился — зал, увлечённый выступлением, почти не заметил потасовку. Пострадавших нет, в полицию никто не обращался.

Но осадок, как говорится, остался: даже под «Тополиный пух» и «Куклу Машу» нашлось место для битвы за место у сцены.

