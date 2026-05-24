Не злодеи и не «множество личностей»: эксперты — о том, что реально скрывается за диагнозом «шизофрения»

В массовой культуре шизофрения давно стала синонимом опасного безумия, жестокости или «разделения сознания на несколько личностей». В реальности, поясняют психиатры, картина принципиально иная. 24 мая, во Всемирный день осведомлённости о шизофрении, специалисты напоминают: стигма и страшные кинообразы убивают больше, чем сама болезнь — они заставляют людей годами избегать врача.

Шизофрения — это хроническое психическое расстройство, которое влияет на восприятие реальности, мышление и эмоции. Человек может слышать голоса, которых нет, испытывать навязчивые идеи или, напротив, терять волю и интерес к жизни. Но ключевой момент: это не раздвоение личности. Диссоциативное расстройство идентичности (оно же «множественная личность») — совершенно другой диагноз. Путаница возникла из-за кинолент, где герои беседуют с «альтер эго», но клинически это не имеет отношения к шизофрении.

Миф №1: люди с шизофренией агрессивны и опасны

Исследования показывают, что пациенты с этим диагнозом чаще становятся жертвами насилия, чем его источником. Да, в состоянии обострения возможна спутанность сознания, но систематической жестокости статистика не фиксирует. «Киношный маньяк с шизофренией — это удобный сценарий, но не медицинский факт», — комментируют эксперты.

Миф №2: это неизлечимо и ведёт к деградации

Современная психиатрия располагает нейролептиками, психосоциальной терапией и программами реабилитации. При своевременном обращении до 60% пациентов достигают стойкой ремиссии и ведут обычную жизнь: работают, создают семьи, водят машину. Болезнь не равна слабоумию.

Миф №3: больных нужно изолировать от общества

Напротив — изоляция и стигма ухудшают прогноз. Поддержка семьи, работа и социальные контакты являются важными факторами выздоровления.

Главная проблема, говорят в минздраве Новосибирска, — не сам диагноз, а реакция общества. Люди боятся обратиться к психиатру из страха прослыть «сумасшедшими». В результате первые симптомы (лёгкая паранойя, слуховые галлюцинации, апатия) игнорируются годами. Когда же пациент наконец попадает к врачу, болезнь успевает разрушить его личность и социальные связи.

«Разрушать стигму — значит создавать общество, где каждому есть место», — подчеркивают в ведомстве.

Что делать, если вы заподозрили расстройство у близкого

Не клеймить и не читать нотации. Спокойно предложить визит к психиатру или психотерапевту. Важно понимать: ранняя диагностика в разы повышает шансы на полную ремиссию. Если человек в остром состоянии и отказывается от помощи, родственники могут вызвать специализированную бригаду — ПНД (психоневрологический диспансер) по месту жительства.

Всемирный день осведомлённости о шизофрении — хороший повод перестать бояться слова «психиатр» и запомнить: большинство страшных историй о «безумных убийцах» — всего лишь мифы, не имеющие ничего общего с реальной медициной.