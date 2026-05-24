сегодня 09:52
проиcшествия

В Новосибирске ночью горели автомастерские и склад автозапчастей на Богдана Хмельницкого

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
Минувшей ночью крупный пожар произошёл в административном здание на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе. Сообщение о возгорании поступило в 01:07, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На момент прибытия пожарных, огонь охватил кровлю двухэтажной железобетонной секции строения, разделённого на два бокса. В этой части здания располагались автомастерские и склад автозапчастей. Внутри наблюдалось плотное задымление.

По предварительным оценкам площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв: в ходе разведки людей в помещениях не обнаружили. Находившийся в здании охранник успел эвакуироваться самостоятельно ещё до прибытия первых расчётов.

Полностью ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось в 03:39. О причинах пожара не сообщается.

Наталья Шлюшинская
журналист

