На форуме в Центре «Мой бизнес» новосибирцы получат знания успешного ведения бизнеса в период экономической нестабильности

Успешные предприниматели поделятся проверенными методиками и помогут выстроить четкий план развития.

26 мая на площадке Центра «Мой бизнес» в Новосибирске пройдет открытый форум «Летний бизнес-компас. Навигация». Мероприятие бесплатное и станет площадкой для обмена опытом: признанные специалисты отрасли раскроют секреты работы в сложные периоды и продемонстрируют решения, уже доказавшие свою эффективность.

Фото Центра «Мой Бизнес» Новосибирской области

Когда рынок демонстрирует высокую волатильность, ключевую роль играет способность грамотно выстраивать долгосрочные цели и подбирать верную тактику. Именно на отработку этих компетенций и ориентирована программа встречи, призванная помочь участникам найти новые векторы роста в текущих реалиях. Основное внимание будет уделено поиску альтернативных опорных точек и малоочевидных коммерческих перспектив. К дискуссии присоединятся собственники компаний, топ-менеджеры и руководящие сотрудники из таких направлений, как ритейл, общепит, девелопмент, индустрия красоты и здоровья.

Фото БФМ-Новосибирск

Модерировать сессии будут приглашенные эксперты. В их числе — Александр Назаров, учредитель фирмы «НАЗАРОВ», работающей в сегменте коммерческой и элитной недвижимости. Вторым модератором выступит Елена Зайцева, бизнес-консультант и эксперт в управлении изменениями. На ее счету более 25 лет управленческой практики в крупных структурах, среди которых «Сбер», «ВТБ», «Почта России» и «ТрансТелеКом».

Фото предоставлено Еленой Зайцевой

Новосибирские предприниматели раскроют собственные подходы к руководству, объяснят, как сохранять четкость видения при смене экономической конъюнктуры, и укажут на перспективные направления для расширения деятельности в 2026 году.

Фото magnific.com, автор freepik

Лекторий пополнят следующие спикеры: создатель сервиса «2ГИС» и инвестор Александр Сысоев; генеральный директор «Русский Ювелир» Игорь Кевченков; Айрат Ямаев, основатель группы компаний One Company, обладающий 12-летним стажем в сферах недвижимости и маркетинга; стоматолог и ректор Новосибирского медико-стоматологического института «ДЕНТМАСТЕР» Борис Шеплев; руководитель международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

Фото magnific.com, автор freepik

Организаторы подготовили блок с практическими рекомендациями от отраслевых лидеров рынка, неформальные встречи с представителями органов власти в формате «без галстуков» и отдельную закрытую зону для нетворкинга, где можно будет найти заказчиков.

Форум приурочен ко Дню российского предпринимательства и состоится в Центре «Мой бизнес» с 16:00 до 21:00. Посещение свободное, однако требуется обязательная предварительная регистрация.

18+

Реклама. АНО «ЦСРП НСО». ИНН 5405049148. Erid:2W5zFJrCPeZ