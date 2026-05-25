вчера 16:20
общество

В Чистоозерном районе из-за паводка закрыли участок дороги для грузовиков до середины июня

Фото: Сиб.фм
В Чистоозерном районе Новосибирской области с 25 мая временно перекрывают движение грузового транспорта на участке дороги «Песчаное Озеро – Старый Кошкуль». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Территориального управления автомобильных дорог.

Причина — весенний паводок: из-за воды основание дороги пропиталось влагой, а покрытие начало разрушаться. Ограничение вводится с 16:00 25 мая и продлится до 12:00 15 июня. Под запрет попадает отрезок с 3-го по 8-й километр (с 3+780 по 8+888 км).

Объехать закрытый участок можно через сёла Троицкое или Песчаное Озеро — по дорогам регионального и местного значения. В ведомстве принесли извинения за временные неудобства и посоветовали водителям грузового транспорта заранее планировать маршруты.

Ранее сообщалось, что новосибирские автомобилисты в Генпрокуратуре потребовали отменить перекрытие улицы Ленина.

Кристина Уколова
Журналист

