Вооружённый конфликт у бара на Магистральной в Новосибирске: полиция задержала 32-летнего рецидивиста

В Новосибирске 23 мая у круглосуточного бара на улице Магистральной произошла потасовка с участием вооружённого мужчины. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции.

В субботу около 22:25 в заведение зашли двое нетрезвых мужчин вместе с жёнами. Оба ранее были внесены в «чёрный список» бара. Приехавшая по вызову группа быстрого реагирования вывела нарушителей на улицу и объяснила, что вход для них закрыт. Женщины ушли, а мужчины остались.

Ночью, в 03:06 24 мая, они вернулись к бару уже с подкреплением — около 20 человек. По данным службы безопасности, один из участников стал угрожать травматическим пистолетом. Сотрудники бара снова нажали тревожную кнопку. Дежурная часть направила к объекту пять групп быстрого реагирования.

В агентстве безопасности «ГВАРДИЯ» сообщили, что 32-летний ранее судимый местный житель, угрожавший оружием, был задержан и доставлен в отдел полиции.

