11 аварийных домов расселят в Новосибирске по нацпроекту: в список вошли здания в четырёх районах города

В Новосибирске в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни» подготовлено к расселению 11 многоквартирных аварийных домов, в отношении которых введён режим повышенной готовности. Расселение затронет Первомайский, Кировский, Ленинский и Октябрьский районы.

В перечень вошли дома по адресам: 2-й переулок Римского-Корсакова, 8; ул. Костычева, 9; ул. 2-я Портовая, 28; ул. Красный Факел, 22; ул. Марата, 11 и 9; Старое Шоссе, 137; ул. Малыгина, 25; ул. Чехова, 390; ул. 2-я Школьная, 57; ул. Саввы Кожевникова, 2.

Очередность расселения формируется с учётом даты признания дома аварийным, наличия режима повышенной готовности и условий договоров комплексного развития территорий (КРТ). Дома, признанные аварийными до 1 января 2022 года, расселяются по муниципальной программе: в 2026 году за счёт городского бюджета уже расселено 6 зданий, ещё 24 включены в план до конца года.

Параллельно продолжается работа по региональной и федеральной адресным программам. В частности, в НСО в 2024–2026 годах предусмотрено расселение 14 помещений в доме № 3 по ул. Хилокской, а дом на Старом Шоссе, 8, где действует режим повышенной готовности, будет расселён при поддержке госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Мэр Максим Кудрявцев также отметил значимость практики заключения договоров КРТ, которая в городе применяется давно и доказала свою эффективность: застройщики в рамках таких соглашений возводят не только жильё, но и социальные объекты — школы, детские сады, парки и скверы. Градоначальник подчеркнул, что КРТ также решает важную задачу по переселению жителей из ветхого и аварийного фонда, в частности, в Октябрьском районе по такому договору планируется расселить около сорока малоэтажных домов.

С 2023 по 2026 годы с помощью механизма КРТ в Новосибирске уже расселено 44 из более чем 80 домов, подлежащих сносу. В ближайшее время планируется заключить договоры ещё на 41 аварийный и ветхий многоквартирный дом в районе метро «Золотая Нива». Таким образом, в рамках КРТ общее число расселяемых домов достигнет 126, из которых 117 признаны аварийными, девять — ветхими. В перспективе программа затронет дома на ул. Кубовой в Заельцовском районе, в Октябрьском районе, микрорайоне Затон Ленинского района и в микрорайоне «Телецентр».