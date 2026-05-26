Банк Уралсиб стал партнером соревнований по национальным видам борьбы Куреш и Гуштингири

23 мая в Новосибирске в спортивно-оздоровительном комплексе «Темп» прошли соревнования по национальным видам борьбы Куреш и Гуштингири в рамках празднования Международного дня «Навруз 2026».

Турнир прошел при поддержке министерства культуры Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», Дома национальных культур им. Г.Д. Заволокина и Ассоциации национально-культурных автономий и национальных организаций г. Новосибирска и Новосибирской области «Содружество», партнером соревнований выступил Банк Уралсиб.

Соревнования собрали представителей разных национальностей – лучших спортсменов из сибирских городов по национальным видам борьбы. Оба вида борьбы вызывают большой интерес у зрителей, а в ходе поединков борцы продемонстрировали свои навыки и волю к победе. По итогам соревнований были определены победители, каждый из которых получил от организаторов турнира награды и памятные подарки. Турнир стал ярким примером объединения людей разных национальностей и культур, подарил участникам и болельщикам незабываемые эмоции.

«Банк Уралсиб активно поддерживает различные спортивные инициативы в сибирском регионе – как в профессиональном, так и любительском спорте. Банк стал партнером большого количества соревнований, турниров и фестивалей. Мы стремимся эффективно взаимодействовать в этом направлении с государственными, муниципальными и общественными организациями региона, а также со спортсменами и болельщиками», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

