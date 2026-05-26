82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 12:40
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 12:40
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 10:55
общество

Новосибирцам объяснили, как подтвердить место жительства ребёнка при назначении единого пособия

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Подпишитесь на Telegram-канал

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области разъяснило порядок подтверждения совместного проживания ребёнка с одним из родителей при назначении единого пособия при рождении. Этот вопрос актуален для семей, где родители разведены или никогда не состояли в официальном браке.

По закону выплату получает тот, с кем фактически живёт ребенок. Работающим гражданам пособие оформляют по месту службы, неработающим – через клиентскую службу регионального отделения СФР. Если родители в разводе, факт совместного проживания подтверждается решением суда об определении места жительства ребенка либо нотариально удостоверенным соглашением между бывшими супругами.

Когда брак не регистрировался, процедура заметно проще. Ведомство получает необходимые сведения автоматически через Федеральную налоговую службу, сверяя адреса регистрации ребёнка и родителя, который обратился за пособием.

Однако если у малыша вовсе нет прописки или адреса не совпадают – например, мама обратилась за пособием, а ребенок зарегистрирован у бабушки – автоматика не сработает. В такой ситуации заявителю придется самостоятельно представить документальное подтверждение того, что сын или дочь действительно проживают вместе с ним.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.