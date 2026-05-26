Новосибирцам объяснили, как подтвердить место жительства ребёнка при назначении единого пособия

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области разъяснило порядок подтверждения совместного проживания ребёнка с одним из родителей при назначении единого пособия при рождении. Этот вопрос актуален для семей, где родители разведены или никогда не состояли в официальном браке.

По закону выплату получает тот, с кем фактически живёт ребенок. Работающим гражданам пособие оформляют по месту службы, неработающим – через клиентскую службу регионального отделения СФР. Если родители в разводе, факт совместного проживания подтверждается решением суда об определении места жительства ребенка либо нотариально удостоверенным соглашением между бывшими супругами.

Когда брак не регистрировался, процедура заметно проще. Ведомство получает необходимые сведения автоматически через Федеральную налоговую службу, сверяя адреса регистрации ребёнка и родителя, который обратился за пособием.

Однако если у малыша вовсе нет прописки или адреса не совпадают – например, мама обратилась за пособием, а ребенок зарегистрирован у бабушки – автоматика не сработает. В такой ситуации заявителю придется самостоятельно представить документальное подтверждение того, что сын или дочь действительно проживают вместе с ним.