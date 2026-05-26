Новосибирцы сдали 7,7 тонны мелочи на «Монетной неделе» — больше всего десятирублёвок

В Новосибирской области подвели итоги акции «Монетная неделя», которая проходила с 6 по 18 апреля. Участие приняли 2700 жителей региона, сдавших в общей сложности 7,7 тонны разменной монеты. Чаще всего новосибирцы приносили десятирублёвки, а также монеты номиналом 1 и 2 рубля. Общая сумма собранных средств превысила 6 миллионов рублей. Все деньги обменяли на купюры или зачислили на банковские счета, чтобы вернуть в оборот.

«Монетная неделя» проводится Центробанком дважды в год — весной и осенью. Главная цель акции — вернуть в обращение мелкие монеты, которые годами лежат у граждан дома. В Новосибирской области работали десятки пунктов приёма: в Новосибирске на улицах Серебренниковская, Карла Маркса, Гоголя, Лазурная, Гидростроителей, Дмитрия Шамшурина, а также в районных центрах — Искитиме, Куйбышеве, Карасуке, Болотном, Каргате, Купино, Кыштовке и других населённых пунктах.

Всего жители Сибирского федерального округа сдали 26,6 тонны монет — это примерно три грузовых вагона.

Ранее сообщалось, что в кассе пригородного вокзала в Новосибирске появилась возможность обменять монеты на банкноты.