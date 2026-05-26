От 35 до 450 тысяч: названы самые дорогие и самые дешёвые образовательные программы в Новосибирске

Стоимость платного образования в новосибирских вузах в 2026 году варьируется от 35 до 450 тысяч рублей в год. Эксперты объясняют огромный разрыв престижем учебного заведения и популярностью специальности.

Дороже всех учиться на совместной программе НГУЭУ и МГИМО по юриспруденции — 450 тысяч рублей в год. Чуть дешевле стоматология в НГМУ: 449 тысяч. Для сравнения, педиатрия в том же медуниверситете стоит около 312 тысяч.

В НГУ ценовой коридор — от 186 до 250 тысяч. Экономика и менеджмент ближе к верхней планке, а робототехника с ИИ доступны дешевле. В НГТУ НЭТИ разброс ещё шире: от 93 тысяч на заочке до 308 тысяч у будущих кинооператоров. В НГУЭУ без учёта программы с МГИМО можно найти варианты от 140 тысяч.

СибГУТИ просит от 51 до 226 тысяч рублей. Реклама и связи с общественностью — около 165 тысяч, отдельные IT-направления — до 226 тысяч. Самый доступный вуз — НГАУ: от 35 до 126 тысяч, дороже всего здесь экономика. В НГПУ дизайн обойдётся примерно в 288 тысяч, в Сибстрине — от 68 до 276 тысяч (дизайн снова дороже всех). Консерватория имени Глинки подняла планку до 300 тысяч.

Точную стоимость конкретной программы лучше уточнять на сайте приёмной комиссии. Заочное отделение традиционно дешевле очного.

