Последний звонок прозвучал для тысяч школьников Новосибирска

Сегодня, 26 мая, в школах Новосибирска прошли последние звонки. Учебный год завершился для 22,5 тысячи девятиклассников и почти 10 тысяч учеников 11-х классов.

Во время торжественных линеек в школах подняли государственный флаг и исполнили гимн России. Учителя и родители поздравили выпускников с окончанием учебы. Лучшим ученикам вручили награды. Школьники поблагодарили педагогов, исполнили прощальные песни и подарили цветы.

Также на линейках объявили приказ о допуске одиннадцатиклассников к государственной итоговой аттестации. Это обязательная процедура перед сдачей ЕГЭ. К этому моменту годовые оценки уже выставлены.

Кроме того, школы назвали имена выпускников, которые претендуют на медали. Окончательное решение примут после результатов экзаменов. Аттестаты и медали школьники получат после успешной сдачи ЕГЭ.

Власти региона отметили, что последние звонки на этой неделе продолжатся и в других районах Новосибирской области. В этом году школы региона заканчивают около 16 тысяч одиннадцатиклассников и почти 40 тысяч девятиклассников.